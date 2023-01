Passageira do Brasil detida com mais de dois quilos de cocaína

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu 2,3 quilos de cocaína, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A droga estava a ser transportada por uma passageira proveniente do Brasil.

A mulher foi detida e o estupefaciente apreendido foi entregue à Polícia Judiciária, "na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".

Esta detenção e apreensão da AT ocorreram no âmbito das "suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia".

Nesta ação, realizada pelos funcionários aduaneiros, foram utilizadas técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela Autoridade.