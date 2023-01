PJ. Homem detido depois de ter tentado matar companheira

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ter tentado matar a mulher em Cantanhede, Coimbra, no contexto de violência doméstica.

De acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado pela autoridade, a PJ, "através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Cantanhede, deteve um homem pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em Cantanhede".

"Os factos aconteceram num contexto de violência doméstica, tendo o arguido, no seguimento de uma acesa discussão, agredido a vítima com uma faca, desferindo-lhe vários golpes, provocando-lhe lesões que a puseram em sério risco a sua vida", lê-se na mesma nota.

Além disso, a PJ informa que a "pronta articulação com a GNR permitiu ainda recolher e consolidar os elementos de prova referentes a esta ocorrência".

A vítima, de 34 anos, foi levada ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde foi assistida e o detido, de 43 anos vai ainda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.