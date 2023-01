Governo extingue secretaria de Estado da Agricultura

O Governo publicou um decreto-lei que acaba com a secretaria de Estado da Agricultura, passando essas funções para o secretário de Estado das Pescas. "A Ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela Secretária de Estado das Pescas", diz o despacho.

O i já tinha avançado que Maria do Céu Antunes não tinha carta branca para escolher o novo secretário de Estado, depois da polémica nomeação de Carla Alves, que esteve pouco mais de 24 horas no cargo, após ter sido revelado que tinha contas penhoradas.

Relacionados Maria do Céu Antunes. Uma ministra com poderes limitados

Em causa está um processo envolvendo o marido da ex-secretária de Estado, que se encontra em fase de instrução no Tribunal de Bragança. Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, foi acusado dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e de corrupção ativa – os dois têm uma conta conjunta.

O "desmembramento" do ministério da Agricultura tem sido alvo de fortes críticas por parte da CAP. Ainda esta quinta-feira organizou uma manifestação em Mirandela que contou com mais de cinco mil pessoas e 150 tratores . Esta foi a primeira paralisação organizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal, tal como tinha sido anunciado ao Nascer do SOL pelo secretário-geral da CAP. A próxima irá realizar-se na segunda-feira em Castelo Branco e nas Caldas da Rainha está agendado para o dia 17. Ainda por marcar está no Alentejo.

"As manifestações vão-se realizar durante um mês e temos de percorrer, pelo menos, as cinco regiões do país», admitiu o responsável e prometeu que «se não houver sinal nenhum do Governo com certeza que iremos realizar uma grande manifestação"

De acordo com Luís Mira, em Mirandela estiveram presentes mais de 70 organizações de agricultores de várias zonas do país. «Não estamos a manifestar-nos para pedir mais dinheiro, só queremos o dinheiro que a Europa nos disponibiliza, no valor de 1.300 milhões».