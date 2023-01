Despiste em Tondela provoca um morto e dois feridos

Um despiste no IP3 em Parada de Gonda, Tondela, provocou este sábado um morto e dois feridos graves.

De acordo com informações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Nuno Pereira, ao Notícias ao Minuto, as três vítimas são do sexo masculino e têm idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos.

O alerta para o despiste, no sentido Tondela/Viseu do IP3, foi dado pelas 8h00, tendo a informação sido de que havia "uma vítima".

Quando chegaram ao local, os operacionais depararam-se com três pessoas encarceradas, estando uma delas em paragem cardiorrespiratória. Nesta caso, o óbito foi declarado no local.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Viseu.

No local estiveram 18 operacionais e oito veículos, dos Bombeiros Voluntários de Tondela, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela, a VMER de Viseu e a GNR.