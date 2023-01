Aeroporto de Lisboa na lista dos piores do mundo

A Airhelp, maior organização internacional de defesa dos direitos dos passageiros aéreos, considerou que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, é o melhor aeroporto de Portugal e está no TOP 10 da Europa. Já o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o pior aeroporto do país e encontra-se nos últimos lugares do ranking mundial.

O Aeroporto do Porto obteve uma pontuação global de 7,67 na pontualidade, 8,52 na consideração dos clientes e 8,53 na qualidade da sua área de restauração e lojas, por isso está em 54º.º lugar num total de 151 aeroportos mundiais avaliados.

Em segundo lugar, em Portugal, surge o Aeroporto de Faro, com uma pontuação de 7,21.

Relativamente ao Aeroporto de Lisboa é considerado pelos utilizadores o pior aeroporto de Portugal, com uma classificação de 6,75 e surge no final do ranking mundial, ocupando o 143.º lugar

A Airhelp baseia-se em dados de companhias aéreas e aeroportos de todo o mundo e, é considerado o mais abrangente e preciso da área. São avaliados parâmetros como a excelência do serviço, a pontualidade, o processamento de reclamações e a qualidade das instalações de restauração e de lojas do aeroporto.