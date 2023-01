Washington. Tiroteio em faz um morto e três feridos, incluindo uma criança

Um homem morreu na sequência de um tiroteio que ocorreu na noite de terça-feira, no estado norte-americano de Washington. Outras três pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de oito anos.

A vítima mortal é do sexo masculino e o óbito foi declarado no local, escreve a The Associated Press (AP).

Já os feridos, são também dois homens que ficaram com ferimentos de bala e uma criança, que se encontrava nas proximidades e terá sido também atingida.

Há pelo menos três suspeitos.