Greve dos "contact centers" nos dias 30 e 31 de dezembro

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV) anunciou esta quinta-feira uma greve os trabalhadores dos "contact centers" para os dias 30 e 31 de dezembro, reivindicando um salário "compatível com o trabalho qualificado", melhores horários e pela "contratação coletiva a regular a sua carreira profissional e respetiva evolução salarial", noticia a agência Lusa.

O SINTTAV diz que "subsídios ou prémios não respondem à urgente valorização dos salário" uma vez que "a dificuldade não está num dia ou num mês, está todos os dias do ano em cima de ano".

Para além das greves do dia 30 e 31 de dezembro, o sindicato já entregou no Ministério do Trabalho e às empresas um pré-aviso ao trabalho suplementar, incluindo feriados, durante todo o ano de 2023, a começar já no dia 1 de janeiro.

Das empresas que farão greve fazem parte a Adecco Recursos Humanos, Randstad Recursos Humanos, Teleperformance, entre outras.