Ministro do Ambiente lamenta saída de Pedro Nuno Santos mas "Governo continuará"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática já reagiu à saída de Pedro Nuno Santos do Governo, lamentando a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação:

“Nós respeitamos a decisão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, a decisão de Pedro Nuno Santos, uma decisão que ele tomou, nós respeitamos. Obviamente que lamentamos que tenha sido a decisão que tomou e que tenha saído do Governo e obviamente valorizamos muito todo o trabalho e as marcas que tem construído e que estou certo que o Governo continuará”, disse Duarte Cordeiro, numa conferência de imprensa sobre os preços da energia para 2023.

Pedro Nuno Santos esteve no Governo durante sete anos e era ministro das Infraestruturas desde 2019.

Duarte Cordeiro salientou o trabalho desenvolvido pelo ministro demissionário e frisou ainda que o Governo está “suportado na Assembleia da República com uma maioria política de um partido, tem condições para continuar o seu trabalho”.

Esta é a terceira demissão em dois dias depois da saída de Alexandra Reis e Hugo Santos Mendes.