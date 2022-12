Fração de prédio a arder em Lisboa

Em atualização

A fração de um prédio na rua Luciano Cordeiro, em Lisboa, está, quarta-feira, a arder. Não há registo de vítimas mortais nem feridos.

O foco do incêndio foi num quarto, situado no sexto andar do prédio.

No local estão 22 bombeiros, acompanhados de seis viaturas, disse fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa ao Nascer do Sol.

O incêndio já se encontra dominado e os bombeiros estão a proceder à sua extinção.

O alerta foi dado às 15h06.