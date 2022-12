Brasil. Casal apanhado com cocaína em voo para Lisboa

Um casal de 24 e 28 anos, foram detidos no dia de Natal, no domingo passado, pela Polícia Federal (PF), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no Brasil.

O homem e a mulher tinham na sua posse cerca de 4,3 quilogramas de cocaína numa das suas malas.

A droga foi descoberta numa inspeção às bagagens de um voo com destino a Lisboa.

Ambos "foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte onde foram detidos por tráfico de drogas, crime com uma pena que pode ir até aos 15 anos de prisão" no Brasil, diz o comunicado da PF.