Este foi considerado o melhor golo do Mundial 2022

O segundo golo de Richarlison no jogo entre o Brasil e a Sérvia, ainda na fase de grupos do Mundial no Qatar, foi eleito o melhor da competição, anunciou esta sexta-feira a FIFA nas redes sociais.

O pontapé de 'moinho' do brasileiro, foi o golo mais votado na sondagem online, na qual estavam dez tentos, incluindo outro do mesmo jogador.

Da lista de 10 golos levados a votação online, incluíam ‘feitos’ da autoria de Enzo Fernández (Argentina), Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita), Cody Gakpo (Países Baixos), Vincent Aboubakar (Camarões), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Paik Seung-Ho (Coreia do Sul) e Neymar (Brasil).

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9