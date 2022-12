Professores antecipam manifestação nacional de março para fevereiro

A manifestação nacional de professores, que tinha sido convocada por oito sindicatos, para o dia 4 de março foi antecipada para 11 de fevereiro, anunciou a Fenprof, esta quarta-feira.

A estrutura esclareceu ainda que as reuniões com os professores e ações específicas de cada estrutura sindical, que iriam ocorrer entre 3 e 13 de janeiro estão suspensas para darem lugar à greve por distritos a partir do dia 16 de janeiro e que se vai prolongar até 8 de fevereiro (quarta-feira), realizando-se no sábado seguinte a manifestação de docentes.

Além da Fenprof, a paralisação conta com a adesão do Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), da Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL), do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU), do Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU), do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), da Pró-Ordem dos Professores e do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

A Fenprof lembrou também que a adesão dos docentes às ações de protesto realizadas pelos diferentes sindicatos é essencial, uma vez que "todas contribuem para enriquecer o património de luta dos professores e educadores".