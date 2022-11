Mundial. Polónia vence Arábia Saudita

A Polónia venceu, este sábado, a Arábia Saudita por 2-0, no encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado no Estádio Education City, em Al Rayyan.

Robert Lewandowski foi o homem do jogo: aos 39 minutos o avançado do FC Barcelona assistiu Piotr Zielinski e, já quase no final da partida, aos 82 minutos, fechou o resultado.

Assim, a seleção polaca saltou para o primeiro lugar do agrupamento, com quatro pontos, contra três da Arábia Saudita, que se tinha estreado com um 2-1 à Argentina, um dos mexicanos e nenhum dos argentinos.