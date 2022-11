Ucrânia. Autarca de Kharkiv multado por falar e escrever em russo

O Presidente da Câmara da cidade de Kharkiv, na Ucrânia, foi esta quinta-feira multado em quase 100 euros pelas autoridades do país por ter falado russo na televisão e ter escrito na mesma língua nas redes sociais.

A lei, de acordo com a Europa Press, colocava mesmo antes da guerra o ucraniano como língua a veicular em todo o território.

O autarca foi multado no valor de 3.400 hryvnas (cerca de 93 euros) pelo uso de "linguagem profana" durante transmissões oficiais de televisão, bem como no Facebook e Telegram, indicou a Comissão para a Proteção da Língua do Estado

A sanção entra em vigor no dia 4 de dezembro, data em que culminarão as quatro semanas que Terekhov terá para recorrer.

Igor Terekhov, autarca de Kharkiv desde 11 de novembro de 2021, foi denunciado por várias autoridades regionais .