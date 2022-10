Jogador do Barcelona atropela jovem à saída do treino

Ronald Araújo, jogador paraguaio no Barcelona, pisou o pé de uma rapariga com uma das rodas do seu carro

O episódio aconteceu à saída do estádio Joan Gamper, depois de o jogador assinar alguns autógrafos e tirar algumas selfies.

Depois de ouvir o grito da jovem, o futebolista parou o carro alguns metros mais à frente e saiu para verificar o estado da rapariga.

Além disso, uma funcionária da segurança do clube alertou para a situação e a vítima foi atendida pelo staff médico do clube.

Apesar de Ronald Araujo continuar em Barcelona para continuar a recuperar de uma lesão os colegas já voaram para a República Checa para o confronto de terça-feira da Liga dos Campeões, com o Viktoria Plzen.