Professor Carlos Pimenta – homenagem a um homem dedicado

É com profundo pesar e tristeza que o Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) sente o falecimento do seu sócio fundador e primeiro Presidente, o Professor Carlos Pimenta, Professor Emérito da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O Professor Doutor Carlos Pimenta foi responsável por uma vasta obra científica nas áreas de Economia Portuguesa e Economia Africana, tendo sido membro fundador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, e Pró-Reitor da mesma Universidade para as áreas da Informatização Administrativa e Cooperação com África.

Foi o primeiro português a ser distinguido com o prémio “Outstanding Achievement in Outreach / Community Service” atribuído pela “Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)”, a mais relevante organização mundial de combate à fraude.

Enquanto membro do OBEGEF, contribuiu para o estudo aprofundado da prevenção e deteção da fraude em Portugal, e da economia não registada, tendo divulgado amplamente os conhecimentos que desenvolveu, contribuindo de modo permanente para uma opinião pública nacional mais esclarecida e atenta sobre estas problemáticas.

Foi por iniciativa do Professor Carlos Pimenta que o OBEGEF foi criado, que se desenvolveu e se afirmou enquanto centro de investigação e análise do fenómeno da fraude em geral, e que seja hoje uma entidade reconhecida nacional e internacionalmente. O Professor Carlos Pimenta esteve igualmente associado à criação do capítulo de Portugal da Transparência Internacional, a TIAC.

O Professor Carlos Pimenta era um homem bom, com enormes qualidades humanas e cívicas, amigo incondicional de quem teve o privilégio de com ele privar, uma fonte de inspiração e alento para os elementos do OEBGEF nos diversos projetos em que se têm envolvido. O Professor Carlos Pimenta foi uma referência grande na procura do cumprimento dos valores da ética, da justiça e da cidadania, pelos quais norteou toda a sua vida.

O OBEGEF informa que a figura e a memória do Professor Carlos Pimenta será objeto de uma homenagem simples no dia 29 de Outubro entre as 15h e as 17h, na sala do Conselho Cientifico da Faculdade de Economia do Porto, local onde passou muitas horas das suas atividades de docência.

Na cerimónia pública será disponibilizado um livro onde poderão ser deixados textos de homenagem, histórias, fotos e outros elementos que de algum modo testemunhem a vida do amigo e do Professor Doutor Carlos Pimenta. Estes testemunhos poderão igualmente se remetidos através de homenagemprofpimenta@gmail.com.

Na ocasião serão também disponibilizados vários textos da autoria do Prof. Carlos Pimenta.