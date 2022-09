Inglaterra. Duelo em português e um derby madrileño

Que Portugal exporta jogadores profissionais de futebol para praticamente todas as principais ligas europeias da modalidade não é novidade nenhuma, mas há, em Inglaterra, uma equipa que já fala quase mais português do que inglês. Falamos, claro, do Wolverhampton Wanderers, o emblema dos ‘lobos’ que é treinado por Bruno Lage, antigo técnico do Benfica, e que tem, sob o seu comando, uma longa lista de futebolistas portugueses, entre eles José Sá, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Nélson Semedo.

No sábado, o Wolverhampton vai receber o mastodôntico Manchester City, onde também se fala português: afinal de contas, é o emblema representado por Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo.

Os citizens, campeões em título no campeonato inglês, ainda não conheceram o sabor da derrota nesta temporada, contando quatro vitórias e dois empates. Já o Wolverhampton não está nas melhores condições. Até agora, só contou uma vitória, juntando-se a ela três empates e duas derrotas, frente ao Leeds e ao Tottenham, respetivamente.

Oito pontos separam as duas equipas, pelo que na mente dos ‘lobos’ não haverá outra missão que não reduzir esta distância que, tomando em conta que ainda só decorreram seis jornadas, já é bastante considerável.

Derby madrileno

Domingo será dia de emoções no futebol espanhol, e em toda a Europa, por sinal, já que o derby madrileno que está marcado para esse dia é um dos duelos mais interessantes da modalidade, atualmente, no Velho Continente. O Real Madrid de Carlo Ancelotti vai realizar a curta viagem até ao Metropolitano do Atlético de Madrid, emblema comandado por Diego Simeone, onda joga o português João Félix.

Os colchoneros têm ainda presente na memória a amarga derrota frente ao Bayer Leverkusen, por 2-0, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na liga espanhola, o Atlético também não tem tido os melhores resultados, contando três vitórias, um empate e uma derrota no decorrer da temporada. O Real Madrid, campeão em título, conta outra história, vencendo todos os jogos da liga desde o início da temporada.

Classico francês

Domingo será também dia de clássico, em França, onde o Lyon de Anthony Lopes e Damien de Silva vai enfrentar os milionários do PSG, emblema que os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches levam ao peito.

Trata-se de um dos duelos mais renhidos do futebol francês. A última vez que estas duas equipas se enfrentaram foi em janeiro deste ano, altura em que o confronto resultou em empate, a uma bola, em jogo do campeonato francês.