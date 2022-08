Patrícia Mamona assegura lugar na final do triplo salto em Munique

Patrícia Mamona garantiu, esta quarta-feira, um lugar na final do triplo salto dos Europeus de atletismo, em Munique, na Alemanha, marcada para esta sexta-feira.

A triplista apurou-se logo ao primeiro salto, com uma marca de 14,45 metros - a melhor que saltou esta temporada -, cinco centímetros a mais para a qualificação direta para a final.

Note-se que a atleta de 33 anos esteve condicionada durante várias semanas e por isso participa no campeonato europeu sem estar na sua plenitude física.

A vice-campeã olímpica em Tóquio 2020 esteve nos Mundiais de pista coberta, em março, onde saltou 14,42, conquistando o sexto lugar na competição.

Há três semanas, a líder do ranking europeu alcançou 14,19 metros na caixa de saltos nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, ficando na oitava posição, embora com a melhor marca europeia.

Patrícia Mamona repetiu a mesma classificação, há uma semana, na etapa do Mónaco da Liga de Diamante.

Agoraa, a triplista tem a hipótese de fazer o melhor resultado da época. A final do triplo salto feminino está agendada para as 19h55, hora local de Lisboa.

A segunda edição dos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Até ao momento, a seleção portuguesa já arrecadou uma medalha de ouro, conquistada pelo ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.