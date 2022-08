Nos EUA ninguém está acima da lei

Os tribunais dirão de sua justiça, mas os EUA correm o sério risco de entrar numa espécie de guerra civil, pois os apoiantes do antigo Presidente não acreditam em nada do que tem sido dito sobre o seu ‘deus’.

O mundo vive momentos estranhos, com uma guerra mundial no horizonte e a revelação de que a principal nação do mundo foi governada por um louco, que até pode ter melhorado a economia, mas fez as maiores patifarias enquanto esteve à frente dos EUA. As buscas do FBI à procura de documentos que foram ‘roubados’ da Casa Branca, de onde nunca deveriam ter saído, é apenas uma das notícias assustadoras. Donald Trump é ainda acusado em vários processos, desde interferência nas eleições a responsabilidade moral pela invasão do Capitólio, passando por fraude e abusos sexuais. Os tribunais dirão de sua justiça, mas os EUA correm o sério risco de entrar numa espécie de guerra civil, pois os apoiantes do antigo Presidente não acreditam em nada do que tem sido dito sobre o seu ‘deus’.

Se pensarmos no que aconteceu no assalto ao Capitólio, em janeiro, podemos acreditar que os seus fãs são capazes de tudo. Numa sociedade profundamente dividida, em que há realidades muito distintas - Nova Iorque não é propriamente o mesmo que Austin, por exemplo - espera-se que o bom senso prevaleça e a Justiça faça o seu trabalho de uma forma célere e justa. Qualquer erro dos investigadores pode ser o rastilho de um barril de pólvora.

Mas esta história, mais uma vez, põe a nu a diferença entre os EUA e os regimes autoritários, onde tudo acontece e nada se sabe. Nos últimos dias tenho visto documentários sobre Vladimir Putin e é impressionante como o líder da Rússia consegue fazer verdadeiras patifarias com a maior das descontrações. Manda a assassinar opositores e jornalistas incómodos, dá gás a uma milícia armada como a Wagner, e vai conquistando os pontos do globo que bem entende. Depois da Geórgia, da Crimeia - agora é o que se vê no resto da Ucrânia -, foi a Síria, a Líbia, além de outros pontos estratégicos em África. Putin e outros ditadores conseguem manter-se no cargo porque não existe um sistema democrático. Já nos EUA, apesar das patifarias, a Justiça funciona e ninguém está acima da lei.