Fase mais crítica dos incêndios "está ultrapassada, mas o perigo continua", alerta Patrícia Gaspar

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, alertou esta sexta-feira para a importância de "continuar a observar todas as restrições", embora a "fase mais crítica" dos incêndios esteja "ultrapassada", uma vez que "o perigo continua em muitos pontos do país".

Através de uma publicação do twitter, a responsável aproveitou para agradecer "a todos os que têm estado nesta difícil linha da frente" do combate às chamas, que têm preocupado o governo e a população nas últimas semanas com o escalar dos fogos por todo o país.

Recorde-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse, ontem, que o perigo de incêndio rural seria de "nível muito elevado a máximo em grande parte do território" até sábado.