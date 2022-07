Rio Maior. Viatura que ardeu na A15 provocou incêndio florestal

Uma viatura que estava a circular na A15, perto de Malaqueijo, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, ardeu e provocou um incêndio florestal, que agora já está em fase de conclusão. A autoestrada esteve cortada durante meia hora.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o incêndio na viatura foi recebido às 14h44, tendo o trânsito na A15 ficado cortado, no sentido Rio Maior/Santarém, até às 15h22, momento em que foi aberta uma faixa. Só por volta das 16h50 é que a situação das vias ficou totalmente normalizada.

As chamas atingiram uma zona de mato, na freguesia de Azambujeira e Malaqueijo, alastrando-se depois para uma zona floresta. Para combater este incêndio, foram necessários 88 operacionais, apoiados por 22 veículos e dois meios aéreos.

No ponto de situação da Proteção Civil, pelas 18h, as ocorrências consideradas mais importantes eram os incêndios em Cortinhas, no concelho de Murça, distrito de Vila Real; em Bustelo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real; em Pinheiro de Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro; e Meirinhas, concelho de Pombal, distrito de Leiria.