Feira "desaparecia por si só", diz Moedas

“Não é uma questão aqui de desistir do projeto, é que mesmo que eu não desistisse, ele desaparecia por si só”, disse Carlos Moedas, em declarações à agência Lusa à margem de uma cerimónia nos Paços do Concelho, adiantando que “não há ninguém” interessado em investir no projeto da Feira Popular em Carnide, sendo que o Executivo anterior, sob a presidência do socialista Fernando Medina, “nunca fez nada sobre isso”.

Moedas explicou que apesar das críticas de PS e BE no executivo municipal, “não houve surpresa”, porque esta decisão constava do programa eleitoral da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) nas autárquicas de 2021.

“Hoje em dia não há, de certa forma, nem sequer há procura para este tipo de parques de diversão dentro das cidades, ou seja, nós nem estamos num cenário em que haja procura, com promotores que queiram fazer este tipo de coisas”, justificou o social-democrata, avançando que tem falado “muito” com o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa (PCP), sobre o projeto, com o objetivo de o repensar. Um dos estudos pagos pela câmara estimou que o espaço podia receber 1,3 milhões de visitantes anuais, podendo aumentar até aos 2,5 milhões.