Praia dos Pescadores interditada a banhos

A praia dos Pescadores na Ericeira, no concelho de Mafra, foi esta segunda-feira interditada. As análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente revelaram valores microbiológicos acima dos parâmetros de considerados de referência, fazendo com que a água esteja incapaz de ser utilizada.

"A Agência Portuguesa do Ambiente fez hoje uma nova recolha de amostras para realizar novas análises à qualidade da água, mantendo-se a praia interdita a banhos até que os valores estejam novamente dentro dos parâmetros normais", disse a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

A ação foi articulada entre a Capitania do Porto de Cascais, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal de Mafra e a Autoridade de Saúde, diz ainda a mesma publicação.