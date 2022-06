Nascer do Sol e jornal i alvo de ataque informático

Os servidores da Newsplex, detentora do semanário Nascer do Sol e do jornal i, foram hoje alvo de um ataque informático que bloqueou todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas.

Assim, apesar de os sites se manterem consultáveis, a sua atualização passou a ser intermitente a partir das 13h09 minutos de hoje.

Ao fim da tarde, os responsáveis informáticos continuavam a trabalhar na recuperação dos sistemas, estando em risco a edição do jornal i de quinta-feira.

A Newsplex, apesar de alheia ao sucedido, pede desculpa aos seus leitores pela interrupção do seu normal serviço noticioso.