Seguranças de Putin guardam as fezes do Presidente russo em viagens e levam-nas de volta para a Rússia

A equipa de segurança do Presidente russo é também responsável por recolher e guardar as fezes de Vladimir Putin, de 69 anos, quando este se encontra fora do país.

Segundo um artigo escrito por dois jornalistas, especializados em assuntos sobre a Rússia, e publicado na revista Paris Match, as fezes de Putin são recolhidas por seguranças e guardadas num recipiente especial, que depois será colocado numa mala, que então é levada de volta para a Rússia.

O objetivo da prática, levada a cabo por elementos do Serviço de Proteção Federal, é o de impedir que poderes estrangeiros possam ter acesso a informações sobre o estado de saúde do Presidente russo, através da análise do ADN, presente nas suas fezes.

A prática inusitada de Putin já tinha sido referida na imprensa internacional, mas agora ganhou outra relevância, tendo em conta a especulação atual sobre o estado de saúde do Presidente russo que, segundo vários relatórios citados na imprensa internacional, terá sido diagnosticado com um cancro grave não lhe restando muito tempo de vida.

Um dos membros do FSB terá afirmado que Putin não aguenta "mais do que dois ou três anos.