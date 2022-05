Já existe discussão sobre a saída de Putin do poder

Segundo avança o Meduza - um meio de investigação sobre a Rússia sediado na Letónia - a saída de Vladimir Putin do poder “está a ser discutida nos bastidores” do Kremlin.

A publicação cita fontes próximas do Kremlin que “apontam que o presidente russo é o foco de insatisfação entre aqueles que são a favor e contra a guerra na Ucrânia”: “Aqueles que apoiaram a invasão estão alegadamente insatisfeitos com a falta de progressos feitos até à data e querem uma abordagem mais dura”, explica o Meduza.

Além disso, acrescenta, empresários russos importantes e muitos membros do governo “estão desagradados com o facto de Putin ter iniciado a invasão da Ucrânia sem pensar na escala das sanções impostas consequentemente”.

De acordo com as fontes citadas pela publicação em questão, um futuro sem o presidente está “cada vez mais a ser discutido”, e até há conversas sobre potenciais sucessores “nos bastidores do Kremlin”.

Apesar das discussões no seio do Kremlin não envolverem esforços para “derrubar Putin agora” nem está a ser “preparada uma conspiração”, refere o Meduza, “há um entendimento, ou um desejo, de que num futuro próximo ele não governe”.

Entre os nomes que circulam nos bastidores como possíveis sucessores, ouve-se o de Sergei Sobyanin, o presidente da Câmara de Moscovo, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev e Sergei Kiriyenko, vice-chefe da administração presidencial.