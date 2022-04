Novas imagens mostram Alec Baldwin com arma antes do disparo que matou Halyna Hutchins

Segundo o jornal britânico The Guardian, o gabinete do xerife do condado de Santa Fé divulgou ficheiros relacionados com a investigação sobre o disparo fatal para Halyna Hutchins no cenário das gravações do filme ‘Rust’, com Alec Baldwin.

As filmagens em questão mostram o ator responsável pelo disparo fatal a praticar repetidamente com o seu revólver no set, precisamente no mesmo dia em que a bala foi disparada. Noutras imagens divulgadas vemos o ambiente caótico vivido depois da tragédia que matou a diretora de fotografia, com pessoas a tratar os feridos.

Além disso, os ficheiros divulgados incluem entrevistas da polícia com Baldwin e o realizador do filme, Joel Souza, que também foi atingido no incidente que ocorreu em Bonanza Creek, situado perto de Santa Fé. Outros vídeos mostram polícias a chegar ao local para realizarem as entrevistas com os membros da equipa de produção.

A tragédia deu-se no dia 21 de outubro de 2021, quando o ator norte-americano manuseava um revólver enquanto trabalhava numa cena com a diretora de fotografia Halyna Hutchins. A arma deveria conter apenas munições falsas. Contudo, um tiro foi disparado e feriu mortalmente a cineasta de 42 anos.

Numa entrevista ao canal de televisão ABC, Alec Baldwin afirmou que “não se sentia culpado” nem mesmo “responsável” pela morte da diretora de fotografia, garantindo que esta “havia pedido que ele apontasse o revólver na sua direção”.

Recentemente, a produtora do filme foi multada em 136.793 dólares, o equivalente a 126 mil euros, depois de ter sido considerado que "houve várias falhas de gestão e evidências mais do que suficientes para sugerir que, se as práticas padrão da indústria fossem seguidas, o tiro fatal de Halyna Hutchins e o ferimento grave de Joel Souza não teriam ocorrido".