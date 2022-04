Jovem morre após cair na Boca do Inferno e irmão fica em estado grave

Um jovem de 22 anos morreu, este sábado, depois de ter caído ao mar junto à Boca do Inferno, em Cascais. A vítima estava acompanhada pelo irmão, que ficou em estado grave.

"Um conseguiu sair pelos próprios meios, o outro foi recolhido pela embarcação salva-vidas, foi transportado para a Marina de Cascais. Foi realizada massagem cardíaca durante todo o trajeto e depois foi também feita reanimação na marina, com o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e os bombeiros, mas aí foi declarado o óbito", afirmou o comandante José Sousa Luís, porta-voz e relações-públicas da Autoridade Marítima Nacional (AMN), citado pela agência Lusa.

Os dois irmãos são de nacionalidade moldava, disse ainda o comandante da AMN, adiantando que não se conhece ainda a idade do jovem ferido, que foi transportado "em estado de choque" para o hospital.

As causas da morte do jovem não foram ainda apuradas, mas "à partida terá sido afogamento", no entanto só a autópsia confirmará.

Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse, também à agência Lusa, que se tratou de "uma queda na Boca do Inferno", e confirmou a existência de uma vítima mortal e de um ferido grave, mas não forneceu mais informações.

O alerta foi às 15h23, tendo sido mobilizados "quatro veículos, duas embarcações e 15 operacionais", adiantou o CDOS.