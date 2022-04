FITA atribui Prémio Literário Internacional

A FITA – Friends In The Arts Association e a Book Cover Editora promoverão o Prémio Literário International FITA Awards of Literature que tem como intuito "impulsionar a literatura da nova geração de autores".

Segundo a organização em comunicado ao i, este Prémio Literário "pretende desvendar e galardoar os mais criativos e talentosos escritores a nível mundial nas categorias premiadas: Conto, Crónica, Ensaio, Poesia e Teatro".



As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 31 de maio de 2022 em inglês, italiano ou português.

O júri é composto por individualidades de reconhecido mérito na sua área, a jornalista Sara Belo Luís, a crítica literária Teresa Carvalho, o Professor Jorge Vaz de Carvalho, o Professor Bruno Persico e o escritor Nuno Abreu e Lima.

O prémio consiste na publicação da obra pela Book Cover Editora.