Altice apresenta solução de segurança baseada em Tecnologia de Informação Quântica

A Altice Portugal assinalou mais um marco na história das telecomunicações em Portugal ao disponibilizar uma solução, com acessos baseados em chaves e distribuição quânticas, para os seus clientes empresariais com serviços no Data Center sediado na Covilhã. Trata-se da Quantum Key Distribution (QKD), uma técnica avançada para partilha de chaves de criptografia entre locais, através de fibra ótica ou satélite para longas distâncias, permitindo a distribuição de chaves com um ritmo superior a 1000 por segundo.

A solução agora apresentada pela Altice Empresas (concebida caso a caso e mediante um processo de qualificação do cliente) consiste em ligações cifradas por chaves aleatórias geradas por tecnologias quânticas e distribuídas por QKD, enquadrando-se no conceito quantum keys-as-a-service (QaaS), um serviço complementar às ofertas de networking e de cloud.

Esta nova solução o nível de segurança das comunicações de acesso à cloud e protege os ativos mais importantes de qualquer organização na sua interligação com o Data Center. A banca, a saúde, nomeadamente as farmacêuticas, os prestadores de serviços de utilidade pública, as organizações governamentais e militares são os setores com maior potencial de utilização deste serviço de encriptação evoluído.

A Altice Empresas demonstrou o potencial desta tecnologia emergente no evento “Tecnologia de Informação Quântica: uma nova abordagem à segurança”. O evento incluiu uma demonstração de uma interligação segura por chaves quânticas entre o cliente iTech-ON, empresa de I&D de tecnologias de informação sediada no Fundão, e os serviços de cloud da Altice Portugal no Data Center. Os parceiros da Altice Portugal, Warpcom (integrador tecnológico de referência nas áreas de cibersegurança e redes) que desenhou e integrou toda a solução, a Fortinet (empresa de referência na área de cibersegurança) e a ID Quantique (líder mundial em soluções de criptografia), asseguraram o fornecimento de harware e software da demonstração.

‘Redes quânticas são um tema incontornável’ O evento contou com a presença do Chief Technology Officer, João Teixeira e do Chief Sales Officer B2B, Nuno Nunes da operadora. E com a participação, como convidado especial, de Yasser Omar, professor do IST e investigador do Instituto de Telecomunicações, onde fundou e lidera o grupo de Física da Informação e de Tecnologias Quânticas.

“À medida que as empresas se tornam mais digitais, os ataques cibernéticos estão cada vez mais sofisticados. A integração da solução do QKDaaS no ecossistema da Altice Portugal é uma mais-valia no conjunto de soluções de segurança de acesso à cloud da Altice Empresas com aplicação em diversas áreas” afirmou João Teixeira, CTO da Altice Portugal, acrescentando que o QKD “é uma técnica para partilha de dados e chaves de criptografia usando a fibra ótica” para longas distâncias, permitindo a distribuição de chaves com um ritmo superior a 1000 por segundo”. A sua integração no ecossistema da empresa “é uma mais-valia no conjunto de soluções de segurança de acesso à cloud da Altice Empresas com aplicação em diversas áreas”.

Por seu lado Nuno Nunes, CSO B2B da Altice Portugal, realçou que “esta solução, baseada em tecnologia quântica reforça o sistema de parcerias com empresas líderes de mercado em segurança, permitindo que a empresa disponibilize ofertas de qualidade que respondam aos atuais e também futuros desafios do mercado empresarial”. E acrescentou: “O compromisso da Altice Empresas junto do mercado corporate consiste na constante procura das necessidades que este tipo de mercado necessita e em seguir as melhores tendências internacionais”. O responsável não tem dúvidas de que “esta é uma solução que temos pronta para comercializar aos clientes que queiram ligar os seus Data Centers aos nossos com segurança quântica”.

Já Bruno Banha, diretor de Solutions Design & Warpdev da Warpcom afirnou que “as redes quânticas são um tema incontornável que deve ser, o quanto antes, colocado na agenda estratégica das organizações. Depois de termos desenvolvido a primeira ligação quantum-safe de mais de 20 quilómetros em Portugal, damos mais um passo ao desenvolver, em conjunto com este ecossistema de parceiros, serviços que têm por base esta tecnologia”.

Também João Oliveira, CEO e Chief Technology Officer da iTech-ON, enalteceu “a inegável importância das evoluções tecnológicas, enquanto potenciadoras da otimização e garantia de maior e melhor fiabilidade e segurança ao nível das telecomunicações e infraestruturas de IT das empresas que, num mundo cada vez mais digital, são colocados à prova. A segurança é, por isso, um fator basilar, indispensável a todos os sistemas de informação e a todas as evoluções que se avizinham”. E não tem dúvidas: “É inegável a importância das evoluções tecnológicas na otimização e garantia da melhor fiabilidade e segurança das telecomunicações e infraestruturas de IT das empresas”.

Por seu turno José Alegria, diretor de Cibersegurança e Privacidade da Altice Portugal (CISO) aconselhou as empresas a adotarem estratégias assentes num olhar mais cauteloso face à digitalização, de forma a evitarem que sejam menos vulneráveis a ataques cibernético. Foi instituída “uma doutrina na Altice Portugal que apresenta princípios que permitem, através do estudo, adaptar rapidamente uma prospeção do que pode acontecer em momentos de ameaça ou ataque. Na Altice Portugal, temos uma formação de phishing que desenvolve nos colaboradores o feeling de perceberem se o e-mail é phishing ou não”.

E Yasser Omar, professor no Instituto Superior Técnico garante que “as tecnologias quânticas são tecnologias de soberania e vêm trazer-nos novos paradigmas e novas capacidades completamente revolucionárias, desligadas das nossas capacidades atuais de processamento de informação e de deteção de sensores de informação”.

A Altice Empresas reafirma-se, assim, enquanto provider estratégico na entrega de soluções líderes no mercado juntando-se a um movimento dos principais players internacionais para a adoção de uma estratégia para a futura era quântica.