Jardineiro paisagista condenado a pagar 250 libras por acusar vizinho de mau hálito

Este é um caso perfeito para se dizer que os vizinhos podem ser uma autêntica flor... do Diabo. Um jardineiro paisagista, Steven Wright, fez "a vida negra" do vizinho Colin Jones, depois de várias peripécias como tirar o caixote do lixo do lugar antes de ser esvaziado, empilhar folhas e pedras em frente do carro e ainda fixar uma escova de dentes e uma pasta dentífrica para o considerado mau hálito do vizinho.

Segundo o jornal britânico Metro, o tribunal ouviu os incidentes que ocorreram durante outubro de 2019, altura em que Colin muda-se para a cidade de Handforth, no condado inglês de Cheshire, até abril de 2021, e acabou por considerar Steven Wright culpado de assediar o vizinho, sendo condenado a pagar 250 libras (quase 300 euros) por acusar Colin de mau hálito.

O início da relação entre os vizinhos começou logo com o pé esquerdo, quando o jardineiro de 37 anos ficou amargurado depois de Colin estacionar o seu carro num lugar que Steven não queria num parque de estacionamento.

Ao pedir para retirar o automóvel daquele sítio, Steven continuou a importunar o vizinho, ao empilhar folhas e pedras em frente do carro da vítima.

O assédio continuou a escalar. O jardineiro moveu propositadamente o contentor do lixo de Colin antes que este pudesse ser esvaziado, utilizava a máquina de lavar a roupa já ao final da noite para fazer barulho e chegou a danificar carros de membros da família que iam visitar Colin, no entanto, não há provas que verifiquem este incidente.

Para seguir a par e passo os movimentos do vizinho, Steven instalou um sistema de videovigilância, em abril de 2020, mas encobriu-o com plástico, de forma a pedir a Colin para pagar o arranjo de 500 libras (589 euros).

No entanto, foi através das imagens de videovigilância que Colin pode provar que Steven mexeu no caixote do lixo.

Além disso, Steven tornou-se mais violento, havendo um episódio no qual pôs o seu punho cerrado debaixo do queixo de Colin, dizendo que conseguia cheirar o seu mau hálito. Para se vingar, no dia seguinte deixou afixado na caixa do correio uma escova de dentes e pasta dentífrica.

Jones fez uma denúncia de Wright à polícia, ao admitir que estes percalços causaram-lhe ansiedade e stress. "A minha qualidade de vida mudou maciçamente em resultado do seu comportamento", disse à polícia britânica.

Em tribunal, o jardineiro confessou ser culpado de assediar Colin, tendo sido sujeito a uma ordem de restrição de um ano, sem manter qualquer contacto com a vítima, e também a uma multa de 160 libras e a pagar 284 libras em custas judiciais.