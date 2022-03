DGS volta a divulgar dados diários de casos e mortes causadas pela covid-19

A Direção-Geral de Saúde (DGS) voltou a disponibilizar, esta terça-feira, os dados sobre os casos e mortes diárias causadas pela covid-19. Segundo a autoridade de saúde, Portugal registou, nas últimas 24 horas, 11.732 novas infeções e 22 óbitos.

Estes dados foram publicados no site da DGS e podem ser acedidos através de um documento excel, no qual estão registados os números de casos e mortes, desde o início dos relatórios sobre o vírus.

Recorde-se que desde o dia 11 de março, a autoridade de saúde liderada por Graça Freitas começou a divulgar "um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal", com publicação à sexta-feira.

Na altura, a DGS indicou que a alteração do tipo de relatório justificava-se com a fase epidemiológica atual no país.

No entanto, esta decisão foi alvo de críticas de especialistas, como do matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico, que acusou a DGS de “esconder informação aos cidadãos” nos boletins semanais sobre a Covid-19 em Portugal.

Em declarações à CNN Portugal, o especialista disse que, com os relatórios semanais, é "verdadeiramente impossível fazer previsões a médio e longo prazo”, visto que os relatórios não incluem os dados diários. “É completamente impossível monitorizar e prever. E é completamente impossível atuar”, vincou.

O relatório da situação epidemiológica da covid-19, divulgado na sexta-feira passada, dava conta de 137 óbitos e 75.275 novos casos, registados no país na passada semana.