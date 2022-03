São Jorge. Atividade sísmica continua "acima do normal", diz CIVISA

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) disse este domingo que a atividade sísmica na ilha de São Jorge continua "acima do normal" e já foram registados 197 sismos sentidos pela população.

Em comunicado, diz o CIVISA, "até ao momento foram identificados cerca de 197 sismos sentidos pela população". Destes, seis entre as 22h00 de sábado e as 10h00 de hoje. O sismo mais energético ocorreu a 19 de março, pelas 18h41, com uma magnitude de 3,3 na escala de Richter.

Note-se ainda que, na sequência do mau tempo, uma derrocada bloqueou o acesso à Fajã de Santos Cristo, isolando um total de 10 pessoas. Décio Pereira, presidente da Câmara Municipal da Calheta, afirmou que as pessoas em questão já foram contactadas. Mas como não têm urgência para abandonar o local, o acesso será desobstruído na segunda-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se ainda hoje a São Jorge, para transmitir uma mensagem de "tranquilidade", dizendo "as pessoas têm que ultrapassar inibições e perceber que está tudo a ser feito e que é uma situação de tranquilidade".