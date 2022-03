Benfica é para ficar no Seixal

«Reuni com o vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes, que tem a área do património na Direção do Benfica e que me garantiu que o Benfica não vai sair do Seixal por muitos e bons anos», afirmou Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, em declarações à agência Lusa.

Recorde-se que, em janeiro, Rui Costa, presidente do Benfica, avançou, numa entrevista ao canal do clube, que se estaria a ponderar a saída dos ‘encarnados’ do Seixal, com o intuito de se mudar para um novo espaço dedicado aos vários elementos do clube. O presidente dos ‘encarnados’ anunciou, na altura, que estava a ser estudada a criação da Cidade Benfica, um espaço «para albergar o Benfica inteiro, menos o Estádio».

O presidente deste município da margem sul do Tejo não gostou do que ouviu, acabando por pedir uma audiência com a Direção do Benfica para esclarecer as declarações de Rui Costa. Reunião esta que teve lugar no início de março, com o vice-presidente do Benfica, que foi «muito positiva, esclarecedora e motivadora para continuar o caminho de parceria que tem vindo a ser delineado ao longo de anos com a perspetiva de poder servir o desporto nacional e o concelho do Seixal», segundo explicou o autarca.

Desde 2006 que o Benfica tem o seu centro de estágios no Seixal, que, garante Joaquim Santos, «atingiu também esse estatuto [de marca internacional] por ser considerado o melhor do mundo e apraz-nos muito que tenha esta infraestrutura aqui, que rentabilize desportivamente, socialmente, e que continue a apostar no município».