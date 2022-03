Marcelo dá posse ao Governo na quarta-feira às 17h

O Presidente da República vai dar posse ao novo Governo na quarta-feira, pelas 17h, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

A informação consta de uma nota publicada no site da Presidência da República, onde se lê que o chefe de Estado: “marcou a cerimónia de posse de todos os membros do XXIII Governo Constitucional para a próxima quarta-feira, 30 de março, pelas 17h”.

A cerimónia vai realizar-se no Palácio Nacional da Ajuda.

Recorde-se que primeiro-ministro, António Costa, apresentou, na passada quarta-feira, a composição de um Governo com 17 ministros, menos dois do que no anterior.

A nova orgânica com ta com novos nomes nas Finanças (Fernando Medina), nos Negócios Estrangeiros (João Gomes Cravinho), na Defesa (Helena Carreiras), na Administração Interna (José Luís Carneiro), na Justiça (Catarina Sarmento e Castro), na Economia e Mar (António Costa Silva), nos Assuntos Parlamentares (Ana Catarina Mendes), na Ciência e Ensino Superior (Elvira Fortunato), na Educação (João Costa), no Ambiente (Duarte Cordeiro) e na Cultura (Pedro Adão e Silva).

Por outro lado, continuam no Executivo, e como titulares das mesmas pastas, Mariana Vieira da Silva (Presidência), Marta Temido (Saúde), Ana Mendes Godinho (Segurança Social e Trabalho), Ana Abrunhosa (Coesão Territorial), Maria do Céu Antunes (Agricultura) e Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação).