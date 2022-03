Grupo Anonymous diz ter atacado Banco Central da Rússia, roubando mais de 35 mil ficheiros

O grupo de hackers Anonymous disse esta quinta-feira, através do Twitter, que atacou o Banco Central da Rússia e que conseguiu roubar mais de 35 mil ficheiros dessa instituição.

Dentro de 48 horas, avisa, os documentos serão públicos.

Note-se que, para além dos vários ataques direcionados a instituições governamentais russas, o grupo de hackers também atacou empresas que não cessaram as suas atividades comerciais na Rússia.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp