Violência doméstica. Homem ligou 200 vezes à ex-namorada numa só noite

Um homem foi detido por violência doméstica contra a ex-namorada, cujas fotografias usou em anúncios de teor sexual, além de, numa só noite, lhe ter ligado 200 vezes.

A detenção foi levada a cabo pela PSP do Seixal, segundo um comunicado da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGDL), que refere que a violência começou quando a jovem decidiu acabar com a relação.

O arguido começou por enviar sms à vítima a dizer que iria suicidar, mas as ameaças subiram de tom com agressões além das ameaças, e com jovem a ser confrontada pelo ex-namorado na residência e no local de trabalho.

Segundo o mesmo comunicado, o homem chegou a usar fotografias da ex-namorada em anúncios, para publicitar serviços sexuais feitos pela mesma. Numa ocasião, o agora detido terá arremessado também dois cocktails molotov, que explodiram no terraço da casa onde a vítima vivia com os pais.

Já foi levado a tribunal para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito a apresentações trissemanais, proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da residência e do local de trabalho da mesma a menos de 500 metros.