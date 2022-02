Margarida Gaspar de Matos. "Das melhores coisas que os pais têm a dar aos filhos é serem felizes eles próprios"

Nos últimos anos à frente da task-force que deu apoio ao Governo na resposta à pandemia na área das ciências comportamentais, Margarida Gaspar de Matos voltou esta semana, com a publicação de Adolescentes (Leya), ao universo que a move desde a década de 80. Foi aí, nesses tempos de maior otimismo – que a atual geração de jovens ainda não viveu – que lançou na Faculdade de Motricidade Humana o projeto Aventura Social. Desde então, e passam 35 anos e muitos miúdos pelo caminho, investiga os comportamentos dos jovens portugueses, os seus sentimentos, a sua relação com o risco, com a comunidade, com a família e com a vida no geral. Neste livro, resume a matéria aprendida e passa alguns “trabalhos de casa” nacionais como repensar um ensino obsoleto. E são cinco os conselhos que deixa a pais e educadores para lidar com uma nova geração que tem diferenças em relação às anteriores – a maior os smartphones na ponta dos dedos – mas continua a ser de jovens a desenvolverem-se e a aprender a gerir emoções: defende que se deve evitar o “modo medo” e cultivar o desafio e a serenidade, evitar a tirania do dever, proteger-se e continuar a surpreender, mimar-se e privilegiar o convívio e o bem-estar – deles e o seu.

Começou em 1987 o seu trabalho para perceber a galáxia dos adolescentes, a ouvir os jovens que são os pais dos adolescentes de hoje. Nota muitas diferenças?

Penso que a diferença principal está toda alavancada na questão da internet, que trouxe uma mudança cultural à vida de todos nós. Não sei se ainda se lembra do tempo em que não havia telemóveis…

Ainda, mas comecei a mexer em telemóveis aí com 13, 14 anos.

Eram uns tijolos imensos que só davam para fazer chamadas e basta ver o que são hoje. Fazem tudo, com alterações para melhor e para pior na vida das pessoas, não só dos jovens mas das famílias. Do muito que tenho refletido sobre isto, acabo a pensar que a internet terá vindo a ocupar um espaço que precisava de ser ocupado. É um universal cultural. Vai-se para qualquer lado, para São Tomé, para a Coreia, para a China e vê-se as pessoas todas agarradas ao mesmo, é universal. Dá ideia que precisavam de comunicar mas não tinham competências ou tempo ou disponibilidade para o fazer como fazemos hoje. Estamos aqui a conversar a ver-nos por Zoom, vê-se bem a diferença. Noutro dia, se tinha que ficar em casa, se calhar tínhamos de cancelar. Neste livro falo sobre as tecnologias, que fazem parte da vida dos jovens, e isso é incontornável, mas continuam a ter muito mais dimensões, próprias desta idade, que importa conhecer.

