Paróquia de Fátima: grupo vai rezar pela paz na Ucrânia durante procissão de velas no domingo

No âmbito de uma iniciativa do "grupo de amigos da Paróquia de Fátima que habitualmente se junta para conviver e para rezar", o percurso entre a Igreja Paroquial de Fátima e os Valinhos incluirá, no próximo domingo, uma procissão de velas pela paz na Ucrânia, em resposta aos apelos do papa e do administrador apostólico de Leiria-Fátima.

Numa nota divulgada hoje, lê-se que “a ação de oração", marcada para as 18h, "junta-se a muitas outras um pouco por todo o mundo”. Importa referir que, no domingo, o cardeal António Marto exortou os católicos portugueses a rezarem pela paz na Ucrânia, alertando para o “contexto atual que o mundo conhece e atravessa, após longo período de fragilidades, feridas, incertezas, luto e medos, em que paira uma ameaça de guerra”.

É de frisar que o administrador apostólico afirmou também que "é necessário despertar da indiferença, da apatia, do cansaço espiritual, do desânimo que pode levar ao fatalismo”.