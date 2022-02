O Golpista do Tinder. Os crimes "quase perfeitos" de Simon Leviev

Imaginemos o seguinte cenário: encontramo-nos com o telemóvel na mão naquela que é uma das aplicações de encontros mais conhecidas em todo o mundo – o Tinder. Os objetivos podem ser vários, ou procuramos uma relação séria, ou queremos alguém com quem conversar, ou simplesmente desejamos uma noite de sexo sem compromisso. São centenas de rostos que convidam ao deslizar de dedo (para a direita o “casal” dá match, o que significa que estão os dois interessados; para a esquerda o inverso). Mas e se, entre eles, se encontrasse um enorme vigarista disfarçado de multimilionário? E se, graças a ele, perdêssemos todas as poupanças e nos afogássemos em dívidas?

“Acho que qualquer pessoa gostava de conhecer alguém num bar, ou numa mercearia. Mas hoje, a melhor maneira de fazê-lo, é numa aplicação de encontros”. É assim que começa o novo documentário da Netflix, Tinder Swindler, em português O Golpista do Tinder, que conta como Shimon Yehuda Hayut, mais conhecido por Simon Leviev, enganou centenas de mulheres, roubando-lhes dinheiro, depois de ganhar a sua confiança enquanto namorado ou amigo.

O “sonho” de Cecilie Viajemos até Londres, 2018. Cecilie Fjellhøy, com 29 anos na altura, ainda sonhava com o príncipe encantado da Disney, esperando encontrá-lo precisamente na aplicação de encontros. Foi então que se deparou com um israelita bem-parecido, com fotografias de viagens maravilhosas, festas de luxo, carros caros e jantares de muitos zeros. Apresentava-se como Simon Leviev e dizia ser o herdeiro multimilionário da fortuna de diamantes do magnata israelita Lev Leviev e CEO da LLD Diamonds. Num segundo, os dois deram match e não foi preciso esperar até que Simon enviasse mensagem.

