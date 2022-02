Amnistia Internacional chama Israel de Estado de Apartheid

As leis, políticas e práticas israelitas contra os palestinianos em Israel e nos territórios ocupados equivalem ao apartheid, defende a Amnistia Internacional. Um novo relatório alega que o estado israelita mantém "um regime institucionalizado de opressão e dominação da população palestiniana em benefício dos judeus israelitas".

O apartheid é considerado um crime contra a humanidade sob o direito internacional. Por seu lado, Israel "rejeita absolutamente todas as falsas alegações" constantes do relatório.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou a Amnistia de reciclar "mentiras, inconsistências e afirmações infundadas que proveem de conhecidas organizações anti-israelitas de ódio".

"O relatório nega o direito do Estado de Israel de existir como o Estado-nação do povo judeu. A sua linguagem extremista e distorção do contexto histórico foram projetadas para demonizar Israel e lançar combustível no fogo do antissemitismo", disseram eles em um comunicado. .

O Ministério dos Negócios Estrangeiro palestiniano saudou o relatório, dizendo que era uma "afirmação detalhada da realidade cruel de racismo arraigado, exclusão, opressão, colonialismo, apartheid e tentativa de apagamento que o povo palestiniano sofreu".