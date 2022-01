Quase 286 mil eleitores votaram antecipadamente no domingo

Quase 286 mil eleitores - 285.848 - votaram antecipadamente este domingo para as eleições legislativas, o que corresponde a 90,51% do total de 315.785 pessoas inscritas na modalidade de voto antecipado.

Em comunicado, esta quarta-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) revela que estes são os dados finais enviados por 308 municípios à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do MAI. Os distritos de Évora (95,50%), Bragança (94,86%) e Castelo Branco (94,75%) foram os que registaram maior taxa de participação face ao número de eleitores inscritos entre os dias 16 e 20 de janeiro.

Na mesma nota, a tutela agora liderada por Francisca Van Dunem indica que a votação antecipada em mobilidade decorreu em 403 locais que foram definidos pelas 308 câmaras municipais e contou com o apoio das forças de segurança, responsáveis pela recolha e distribuição dos envelopes para serem entregues no sábado, 29 de janeiro, às juntas de freguesia onde esses eleitores estão recenseados.

Estes votos “serão descarregados nos respetivos cadernos eleitorais antes da abertura das urnas no dia da eleição, 30 de janeiro de 2022”, explica o MAI.

Já no domingo, dia 30 de janeiro, haverá 13.821 secções de voto abertas nos 308 municípios do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o que irá mobilizar cerca de 70.000 membros de mesa.

De forma a garantir a segurança dos envolvidos, o MAI indica que a Administração Eleitoral “tomou várias medidas”, nomeadamente “a redução do número de eleitores inscritos por cada secção de voto para 750, e distribuiu mais de 100 toneladas de material sanitário pelas 308 câmaras municipais entre máscaras FP2 e cirúrgicas (25 por cada secção de voto), álcool gel (seis embalagens por cada secção de voto), batas, luvas e viseiras”.

O MAI apela ainda ao “rigoroso cumprimento” das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, como a utilização de caneta própria, máscara, distanciamento social e higienização das mãos.

Recorde-se que o Governo recomenda que os eleitores em isolamento devido à covid-19 votem num período específico, entre as 18h00 e as 19h00. Já os restantes cidadãos devem votar entre as 08h00 e as 18h00.