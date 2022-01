Covid-19: João Ferreira recuperado e de volta à campanha

João Ferreira está livre da covid-19 e de volta à campanha para as legislativas. O comunista falou aos jornalistas no final de uma viagem de elétrico entre a Praça da Figueira e o Cais do Sodré, começando por dizer que tinha saudades de andar na rua e recordando a luta da CDU pela conquista do passe social intermodal.

"A CDU, nestes últimos anos, tornou possível coisas que alguns disseram impossíveis. Tivemos durante anos em Portugal um caminho de degradação do serviço de transporte público, da qualidade da oferta e da sua abrangência, redução de horários dos transportes públicos, supressão de carreiras….ao mesmo tempo que o preço do transporte público ia sistematicamente aumentando", disse aos jornalistas.

Durante a tarde, João Ferreira visitará as oficinas da CP, no Entroncamento, e terminará o seu dia num comício em Benavente.

O dirigente comunista João Oliveira foi, assim, substituído na campanha eleitoral por João Ferreira, mantendo-se a previsão de que o secretário-geral regresse na quarta-feira.

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, estava desde a passada terça-feira a participar nas ações de campanha para as eleições legislativas do dia 30 em que estava prevista a presença de Jerónimo de Sousa. Era suposto ser o antigo eurodeputado comunista João Ferreira a desempenhar a função de 'rosto' temporário da campanha da CDU, mas o dirigente comunista ficou infetado com o SARS-CoV-2 e teve de abandonar a 'volta' pelo país.