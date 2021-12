José Brito Fernandes. "Sonho que ainda estou a trabalhar no Gambrinus"

Nasceu a 3 de novembro de 1948, em Vila Nova de Oliveirinha, concelho de Tábua, e foi trabalhar para Lisboa com apenas 11 anos. Um primo recebeu-o no restaurante Granada, no Conde Barão. Fez a 4.ª classe na terra, antes de ir para a capital, mas depois fez um mestrado na escola da vida, tornando-se o rosto do mítico Gambrinus, onde trabalhou durante 54 anos e um mês. Dos 16 aos 70 anos assistiu a muitas transformações da sociedade portuguesa e tem episódios na memória que dariam para uma série televisiva de muitos episódios. Não fala de nomes, tirando os óbvios, além daqueles que ambos conhecíamos ou conhecemos. Assistiu a desafios de duelos entre personagens que não se podiam ver – chegaram a marcar o encontro de pancadaria para Monsanto –, viu muitos homens e mulheres traírem-se mutuamente, mas ele, José Brito Fernandes, Brito para os clientes amigos, e os seus colegas nunca denunciaram nada. “Tratávamos as pessoas sempre com a discrição exigida. ‘Como está, passou bem?”, sem nunca perguntarem se a mulher ou o marido estavam bem. Mas essas são histórias que José Brito guardará para sempre para si.

Como foi deixar os pais e ir para uma cidade grande?

Foi complicado, mas naquele tempo... Lá era difícil. Estava habituado a ajudar na agricultura, a ceifar erva para os bois, ajudar os meus pais. Somos três irmãos. Tenho um gémeo e uma irmã.

O gémeo veio consigo?

Não, só veio três anos depois. Vim para o Granada, depois fui para o Central da Ajuda.

O que fazia no Granada?

Era groom. Ia buscar o tabaco, guardava os casacos, aquelas coisas...

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.