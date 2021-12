Detido em flagrante delito com 11 doses de heroína e cinco de cocaína

Um homem de 30 anos foi detido esta terça-feira por tráfico de droga no concelho de Peso da Régua, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado.

O homem foi abordado na via pública pelos militares no âmbito de uma ação de prevenção contra o tráfico de estupefacientes. Segundo as autoridades, este "demonstrou um comportamento suspeito" e, no decorrer das diligências, "foi possível verificar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, nomeadamente 11 doses de heroína e cinco doses de cocaína"

No seguimento da sua detenção, o ComandoTerritorial de Vila Real verificou ainda que o indivíduo era suspeito de furtos em residências do distrito de Viseu, tendo sido recuperados pelas autoridades objetos alegadamente furtados, com dois fios em ouro, um anel em ouro branco, um anel em prata e 90 euros em dinheiro.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.