Demissão? Costa "encaixa sempre… se não continuar primeiro-ministro, terá lugar em Bruxelas"

Ana Gomes comentou, através do Twitter, as declarações de António Costa, que reiterou que se irá demitir caso perca as eleições legislativas de 30 de janeiro.

“Ora, como eu disse há semanas, confirma-se que para António Costa, nestas eleições, é 'tudo ou nada': maioria absoluta ou vai embora”, começou por escrever.

“Ele encaixa sempre… se não continuar primeiro-ministro, terá lugar em Bruxelas. Quem ficar que se amanhe: [é] tempo dos militantes do Partido Socialista saírem do conforto da modorra”, acrescentou na mesma publicação.

Recorde-se que, em entrevista à CNN, esta segunda-feira, Costa disse que procura uma maioria absoluta a 30 de janeiro – isto é, “metade mais um” – e reiterou que, caso perca as eleições, se demitirá do Governo: "Se uma pessoa é primeiro-ministro durante seis anos, se durante seis anos os portugueses têm a oportunidade de acompanhar e avaliar o trabalho, e se ao fim de seis anos não dão confiança ao primeiro-ministro com uma vitória eleitoral, bom, isso é manifestamente um voto de desconfiança dos portugueses no primeiro-ministro e, então, aí eu tenho de tirar as devidas conclusões e demitir-me".

Ora, como eu disse há semanas,confirma-se q p/ @antoniocostapm nestas eleições é “tudo ou nada”: maioria absoluta ou vai embora.Ele encaixa sempre…se ñ continuar PM,terá lugar em Bruxelas. Quem ficar q se amanhe: tempo dos militantes @psocialista saírem do conforto da modorra. https://t.co/c4haKZWEUr — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) December 27, 2021