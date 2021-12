Prisão preventiva para suspeito de matar homem em festa de Natal na Costa da Caparica

O homem que, no passado sábado, matou a tiro num bairro da Costa da Caparica, em Almada, o jovem de 27 anos Samir Landim, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva.

O crime ocorreu pouco depois das 10h00, numa festa de Natal que decorria num barracão abandonado, no Bairro das Terras da Costa, adianta o Correio da Manhã. O cabo-verdiano Samir Landim encontrar-se-ia nesta festa quando o alegado homicida parou o automóvel perto deste local, entrou no imóvel e começou a discutir com a vítima.

O agressor terá então retirado uma arma, alegadamente uma pistola, e disparado várias vezes sobre o jovem cabo-verdiano, atingindo-o no peito e no pescoço. Após a agressão o alegado homicída terá abandonado o local na mesma viatura e entregou-se às autoridades no dia seguinte, acompanhado de um advogado.