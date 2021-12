"Imaginou e construiu uma África do Sul onde todos cabem e todos são iguais". Portugal apresenta condolências pela morte de Desmond Tutu

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) apresentou, este domingo, condolências pela morte do arcebispo e Nobel da Paz Desmond Tutu.

Numa publicação, na rede social Twitter, o ministério tutelado por Augusto Santos Silva destacou o “líder religioso e cívico” que “soube sempre pôr em prática a sua crença na igualdade dos seres humanos”.

“Lutou contra o apartheid, presidiu à Comissão da Verdade e Reconciliação. Nobel da Paz, agiu em nome da paz, do pluralismo e da dignidade humana”, acrescenta a nota.

“Com Nelson Mandela, Desmond Tutu imaginou e construiu uma África do Sul onde todos cabem e todos são iguais. Portugal, que tem uma tão grande comunidade na África do Sul, lamenta a sua morte e apresenta condolências a todos os sul-africanos”, lê-se ainda.

