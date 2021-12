Comander: o novo membro de quatro patas da família Biden

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, apresentou na segunda-feira o mais recente membro da sua família: um pastor alemão chamado Comander (Comandante)

Mas a notícia não foi tão boa para outro membro da família. O seu outro cão, Major, também pastor alemão, irá viver num ambiente mais calmo, após alguns incidentes que envolveram mordeduras.

Biden partilhou uma foto na sua conta oficial no Twitter do cachorro, um macho de três meses de idade. "Bem-vindo à Casa Branca, Comander", diz na descrição. Lançou também um breve vídeo dele a atirar uma bola a Comander e a passear o cão com trela para dentro da Casa Branca.

Comander nasceu no dia 1 de setembro e chegou à Casa Branca na segunda-feira à tarde, um presente do irmão do Presidente, James Biden, e da cunhada, Sara Biden, segundo Michael LaRosa, porta-voz da primeira dama, Jill Biden.