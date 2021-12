Mau tempo obriga 12 aviões a divergir no Aeroporto da Madeira

O mau tempo na Madeira obrigou, esta segunda-feira, a que 12 voos tivessem de divergir, tendo um sido cancelado. A informação é avançada pela página da Internet da ANA-Aeroportos, que adianta ainda que, durante a manhã de hoje, aterraram apenas três aviões, dois provenientes de Lisboa e um do Porto.

Desde as 10h24 que mais nenhum avião conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, tendo alguns deles divergido para o Porto Santo.

As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira estão sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte de sudoeste com rajadas até 95 quilómetros por hora - a vigorar até as 18h de hoje e as 3h00 de terça-feira - e da agitação marítima na costa sul - desde as 12h00 até terça-feira -, prevendo-se ondas de sudoeste com três a quatro metros.

Recorde-se que o aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, sendo que o aviso amarelo equivale a uma situação meteorológica que representa risco para determinadas atividades.